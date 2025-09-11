NewsCalcioIn Evidenza

"Il Napoli deve fare attenzione alla Fiorentina"

By Emanuele Arinelli
A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista:

 

Buongiorno è pienamente recuperato e deve giocare. Se fossi Conte non alternerei i portieri questa settimana, schiererei Meret a Firenze e a Manchester. Questa terza giornata di Serie A sarà molto interessante.

Il Napoli scenderà in campo nella serata di sabato conoscendo già il risultato di due delle migliori della classe. Il Napoli deve fare attenzione alla Fiorentina, siamo ancora all’inizio ma è importante fare risultato.

 

Milan?

Ci deve far capire che squadra è. Secondo me per il momento non ci sono i presupposti per pensare a un grande Milan, c’è stato un mercato poco soddisfacente. In Fiorentina-Napoli sono molto curioso di vedere la prestazione della nuova difesa del Napoli contro un super Kean”.

