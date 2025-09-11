Il dottor Canonico su Lukaku: “Si potevano scegliere due strade”

Il Napoli dovrò fare a meno di Lukaku per ancora un bel pò, come ha sottolineato anche ieri il dottor Canonico a Radio Crc. Il Corriere dello Sport scrive: “Ci vorrà più tempo per Lukaku, anche se il recupero procede bene «secondo i tempi prefissati». Canonico ha aggiunto: «Si potevano scegliere due strade: quella conservativa e quella interventistica, chirurgica. Il ragazzo ha deciso di perseguire la prima, considerando anche che le tempistiche sono simili. Lui è in Belgio, previa autorizzazione da parte del nostro staff medico. Nel giro di un paio di settimane anche uno dei nostri terapisti salirà in Belgio per valutare anche dal vivo quello che sta facendo, fermo restando che a noi arrivano report quotidiani sulla sua evoluzione»”.

