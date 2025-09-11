NewsCalcioRassegna Stampa

Il dott. Canonico su Rrahmani: “Contro il Pisa potrebbe essere a disposizione”

By Emilia Verde
0

Il Napoli dovrà fare a meno di Rrahmani per un pò, dopo l’infortunio in nazionale, il difensore potrebbe tornare a disposizione per il Pisa, come ha detto il dottor Canonico ieri a Radio Crc. Il Corriere dello Sport scrive: “Sarebbe capitato spesso di ritrovarsi insieme nella stagione del ritorno in Champions, accadrà subito dopo l’infortunio in nazionale di Rrahmani. A proposito, ieri il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff sanitario del Napoli, è intervenuto a Radio Crc e ha fatto il punto sul suo recupero: «Gli infortuni muscolari possono avere una prognosi che va dalle due alle dieci, dodici settimane e dipende da vari fattori: questo è un trauma minore, quindi credo che salterà un paio di partite. Contro il Pisa potrebbe essere a disposizione, considerando che c’è anche una settimana tipo poi dopo il Pisa per arrivare al Milan»”.

