Sono stato molto severo con l’Italia, salvando quei due davanti e chi li ha messi in campo. Le Nazionali non rubano l’occhio, sono selezioni e resteranno sempre tali. Ma se hai uomini che funzionano, devi giocare con quelli. Puntiamo al secondo posto, per preparare bene il playoff e Gattuso che non sarà l’inventore del calcio totale, ma per il playoff mi sembra l’uomo giusto”.