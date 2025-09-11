“Gattuso che non sarà l’inventore del calcio totale, ma per il playoff mi sembra l’uomo giusto”
A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Fulvio Giuliani, giornalista. Le sue parole:
“Fiorentina-City-Pisa e Milan e un crocevia importante per il Napoli perchè oltre alle assenze, comincia un mondo diverso per gli azzurri, quello delle coppe che succhia via energie.
Sono stato molto severo con l’Italia, salvando quei due davanti e chi li ha messi in campo. Le Nazionali non rubano l’occhio, sono selezioni e resteranno sempre tali. Ma se hai uomini che funzionano, devi giocare con quelli. Puntiamo al secondo posto, per preparare bene il playoff e Gattuso che non sarà l’inventore del calcio totale, ma per il playoff mi sembra l’uomo giusto”.