Fiorentina/Napoli: la vera sorpresa potrebbe essere tra i pali!

Ci si chiede come Conte sostituirà l’infortunato Rrahmani al centro della difesa, se a centrocampo a Firenze ci sarà Anguissa, reduce da un viaggio intercontinentale, ma a quanto pare la vera sorpresa al Franchi potrebbe essere tra i pali. Il quotidiano partenopeo, Il Mattino, infatti, annuncia la novità: contro la Fiorentina a difendere la porta azzurra non Meret, ma Vanja Milinkovic-Savic tra i pali. Il portiere, arrivato in estate dal Torino, si legge, si candiderebbe fortemente per un posto da titolare per la sfida ai viola dopo aver rinunciato alla chiamata della nazionale serba per restare più tempo a Castel Volturno e lavorare con Antonio Conte. L’ora del debutto stagionale potrebbe essere arrivata.