Alessandro Buongiorno of SSC Napoli gestures during the serie Serie A Enilive match between SSC Napoli and Bologna FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 25, 2024 in Naples, Italy (Photo by Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images)
Fiorentina-Napoli, il muro davanti alla porta si chiamerà “B&B”

By Emilia Verde
Il Napoli affronterà sabato la Fiorentina al Franchi, ma dovrà fare a meno di Rrahmani, infortunatosi in nazionale, al suo posto giocherà Beukema. Il Corriere dello Sport scrive: “E sabato? Si vedrà. Sigla inedita al centro: B&B pronti e in azione. Due investimenti recenti con il pieno placet di Conte. Beukema è arrivato in estate dal Bologna per una trentina di milioni. Il terzo colpo potenzialmente più ricco del mercato del Napoli dopo Hojlund e Lucca. Era il primo della lista per completare la difesa dopo l’arrivo di Marianucci. Buongiorno era arrivato un anno prima dal Torino, è costato un po’ di più e ha già scritto il suo nome nella storia del club con lo scudetto vinto da protagonista, pur dovendo fare i conti con gli infortuni e sedici partite di campionato saltate”.

