Fiorentina-Napoli, ecco chi potrebbe partire al fianco di Kean

Moise Kean scalda i motori: dopo i tre gol in Nazionale (uno all’Estonia e la doppietta a Israele), l’attaccante torna a Firenze per la prima della stagione al Franchi. « Non tutto deve avere senso per gli altri, deve solo essere giusto per te», ha scritto ieri su Instagram pubblicando una serie di foto, tra cui quella di una pizza con vista Vesuvio.

Piccoli studia da Retegui. Il centravanti della Fiorentina potrebbe affiancare Kean nella partita casalinga contro il Napoli. Anche perché la Nazionale di Gattuso ha dimostrato che l’ex Juventus al fianco di una punta si trova decisamente bene. Chiaramente il perno offensivo sarebbe Piccoli, che ha già spalleggiato Kean poco meno di due settimane fa all’Olimpico Grande Torino.