Fiorentina-Napoli, ecco chi potrebbe partire al fianco di Kean
Moise Kean scalda i motori: dopo i tre gol in Nazionale (uno all’Estonia e la doppietta a Israele), l’attaccante torna a Firenze per la prima della stagione al Franchi. « Non tutto deve avere senso per gli altri, deve solo essere giusto per te», ha scritto ieri su Instagram pubblicando una serie di foto, tra cui quella di una pizza con vista Vesuvio.
Piccoli studia da Retegui. Il centravanti della Fiorentina potrebbe affiancare Kean nella partita casalinga contro il Napoli. Anche perché la Nazionale di Gattuso ha dimostrato che l’ex Juventus al fianco di una punta si trova decisamente bene. Chiaramente il perno offensivo sarebbe Piccoli, che ha già spalleggiato Kean poco meno di due settimane fa all’Olimpico Grande Torino.
Il suo impiego dal primo minuto è tutt’altro che remoto. L’ex Cagliari scalda i motori. Si prepara a fare da sponda a Kean e ad aprirgli il campo nei momenti cruciali dell’incontro, garantendogli un raggio d’azione più ampio.
Pioli, come si legge sul CdS, va verso il 3-5-2. Con De Gea in porta e davanti a lui Comuzzo, Pongracic, Ranieri. Il tecnico viola darà sostanza alla mediana vista la qualità degli avversari. Quindi sono attesi Dodo sulla corsia di destra, Sohm (oppure Mandragora) come mezzala, Nicolussi Caviglia vertice basso, Fagioli in qualità di mezzala sinistra e infine Gosens sulla fascia opposta. Davanti, dicevamo, Kean e Piccoli. Sempre che Gudmundsson non sorprenda tutti.