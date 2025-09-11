Fiorentina: contro il Napoli sarà ancora Piccoli al fianco di Kean

Stefano Pioli sembra avere le idee chiare: nel debutto stagionale al Franchi contro il Napoli, la coppia d’attacco viola sarà formata nuovamente da Moise Kean e Roberto Piccoli. L’attaccante classe 2001, acquistato dal Cagliari per oltre 25 milioni, ha già convinto l’allenatore nella trasferta di Torino, dove si è reso protagonista dell’occasione più pericolosa dei viola, fermata solo dal portiere granata Israel.

Il dubbio principale riguarda Albert Gudmundsson, non al meglio della condizione: la sua disponibilità verrà valutata solo alla vigilia. In caso di forfait, oltre alla conferma di Piccoli, l’alternativa porta a Jacopo Fazzini, che Pioli considera più un trequartista che una mezzala. Il viareggino, ex Empoli, ha impressionato contro il Polissya colpendo anche un palo, ma il tecnico sembra orientato a utilizzarlo a gara in corso.

La Fiorentina, ancora a caccia della prima vittoria dopo i pareggi con Cagliari e Torino, sa di affrontare un avversario complicato: lo scorso anno il Napoli è stato l’unico tra i grandi club a non essere mai battuto dai viola. Sabato sera, davanti a un Franchi che si preannuncia caloroso, Pioli si affida alla nuova coppia offensiva per cercare l’impresa contro i campioni d’Italia.

Fonte: Gazzetta dello Sport