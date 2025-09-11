Da Firenze, Mazzoni: “Viola con un 3-5-2 come nelle ultime gare”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, è intervenuto Duccio Mazzoni, giornalista di Repubblica Firenze: “L’organigramma della Fiorentina sarà questo e non ci saranno sorprese. La conferenza ha giocato un ruolo fondamentale per chiarire varie situazioni contestate. Pradè si è concentrato sulle difficoltà sorte alla fine dell’ultima stagione, quest’estate non ci sono stati grandi polemiche. Siamo ancora all’inizio del progetto Pioli. Sono stati chiariti anche gli obiettivi, si punterà principalmente sulla vittoria della Conference League. Contro il Napoli mi aspetto un 3-5-2, la stessa squadra delle ultime due partite. Gudmunsson resterà in dubbio fino alla fine, mi aspetto Fazzini alle spalle di Kean o la coppia Kean-Piccoli. A centrocampo serve forza e immagino Nicolussi Caviglia, Fagioli e uno tra Sohm o Mandragora. Pioli punterà tanto su Gudmunsson e Kean. L’attaccante italiano ha rinnovato da poco ricevendo ottime cifre, la società crede tanto nel ragazzo. Situazione biglietti? Il settore ospiti, come l’anno scorso, potrà ospitare 390 tifosi e saranno disponibili fino a venerdì. Ci sono una serie di limitazioni che non mi piacciono. Era l’occasione di vedere una bella partita in campo e fuori”.

