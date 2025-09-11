CdS Campania – “TUTTA NUOVA”. Il B&B del Napoli  è pronto all’azione

Esordio per Beukema, torna dall’inizio Buongiorno
C’è ballottaggio a sinistra tra Olivera e Spinazzola.
E torna Neres
Su Rrahmani parla il medico «Tempi da capire ne salterà un paio»
Accoglie nuovi amici la miglior difesa dell’ultima Serie A e d’Europa. Con l’infortunio di Rrahmani, Sam Beukema si prepara per l’esordio al Franchi. Un nuovo centrale olandese che veste la maglia del Napoli quarantuno anni dopo Krol. Un bel carico di responsabilità in una partita subito impegnativa e di prestigio. Ma le novità per la Fiorentina non sono finite qui: al suo fianco, infatti, potrebbe ritrovare posto dal primo minuto Buongiorno, ormai pienamente recuperato e in vantaggio rispetto a Juan Jesus. Col Cagliari è entrato nel secondo tempo e ha servito l’assist per Anguissa: subito incisivo. Insieme sono complementari, sono una coppia ben assortita pronta a conoscersi in un match delicato, contro Kean, 19 gol nell’ultima Serie A. Il primo sul centrodestra, l’altro al suo fianco, nella casella classica.
Fonte: CdS