Calzona: “Il Napoli ha fatto il miglior mercato, sarà competitivo in campionato e in Europa”

Ecco le parole dell'ex allenatore del Napoli Francesco Calzona

By Guido Russo
Francesco Calzona, ex allenatore del Napoli e commissario tecnico della Slovacchia, commenta il bel momento della nazionale da lui allenata ma sopratutto del Napoli e del mercato.

Ecco le sue parole:

“Sono contento, ancora non abbiamo fatto niente e aspetto la fine per poter gioire se raggiungeremo l’obiettivo”.

Che pensa del nuovo Napoli di Antonio Conte?
“Penso che il Napoli abbia fatto il miglior mercato. A parte De Bruyne, ha inserito calciatori di prospettiva: De Laurentiis ha investito bene i suoi soldi. È una delle favorite, anche se abbiamo 7-8 squadre attrezzate per fare bene. Non basta, bisogna riconfermarsi e questo è difficile: il Napoli sarà competitivo anche nelle coppe europee. Sarà un campionato equilibrato e affascinante. Per De Bruyne ho una stima immensa, mi piace tantissimo Hojlund e secondo me è un acquisto indovinato”.

