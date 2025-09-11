CalcioNapoliNews

Anguissa, bene l’opzione, ma si valuta qualcosa di più…

By Gabriella Calabrese
Imprescindibile. E decisivo. Lo sa Conte e lo sa il Napoli. E’ per questo che oltre all’opzione c’è dell’altro per Frank Anguissa. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul futuro del centrocampista del Napoli: “Il mediano, in primavera, ha con felicità accolto la decisione del Napoli di attivare l’opzione per il rinnovo automatico sino al 2027 e prima o poi, ma senza urgenze, discuterà di un ulteriore prolungamento, che vorrebbe dire, pure per lui, avvicinarsi al passo d’addio standosene in quella città nella quale vive ormai da quattro anni e dalla quale, nonostante le tentazioni che sono capitate, non s’è mai voluto staccare”.

