Al Franchi sarà ballottaggio fra Olivera e Spinazzola

Il Napoli giocherà sabato la sua terza giornata di campionato di Serie A, contro la Fiorentina al Franchi, e per la fascia sinistra sarà ballottaggio fra Olivera e Spinazzola. Il Corriere dello Sport scrive: “Sarà dunque nuova la linea difensiva del Napoli che si completerà con Di Lorenzo a destra e il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera a sinistra, aspettando Gutierrez. L’uruguagio è rientrato prima dalle nazionali essendo squalificato per l’ultima. Era partito titolare alla prima col Sassuolo, poi è toccato a Spinazzola col Cagliari, quando la partita richiedeva spinta maggiore a sinistra”.

