11 settembre 2001, Meloni: “L’Italia non dimentica”

"L'11 settembre 2001 fu una data che non solo colpì il cuore del popolo statunitense ma dell'intero Occidente. Sono trascorsi 24 anni da quel feroce attentato terroristico e oggi come allora il mio pensiero è rivolto alle migliaia di vittime innocenti, insieme alla vicinanza che, con tutto il Governo italiano, desidero esprimere alle famiglie, nel segno della profonda amicizia che lega Italia e Stati Uniti". Così la premier Giorgia Meloni su X. in occasione del 24esimo anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. "Una memoria che rafforza la nostra azione quotidiana nel combattere il fondamentalismo islamico e ogni minaccia terroristica e ci esorta a proteggere e custodire sempre quei valori di libertà e democrazia, propri della nostra Costituzione. L'Italia non dimentica", aggiunge la presidente del Consiglio. "L'11 settembre 2001 il terrorismo sconvolse gli Stati Uniti e il mondo libero. A 24 anni da quella immane tragedia, il nostro deferente pensiero va al popolo americano, alle numerose vittime e ai tanti che quel giorno sacrificarono la propria vita per cercare di salvare quella degli altri. Onoriamo la loro memoria rinnovando con forza il nostro impegno nella lotta al fondamentalismo islamico e a ogni forma di terrorismo", il messaggio del presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Il feroce attacco terroristico dell'11 settembre 2001 ha segnato profondamente tutti noi. Un pensiero alle vittime e la mia vicinanza alle loro famiglie e al popolo statunitense", la nota del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Oggi ricorre il 24esimo anniversario del tragico attentato dell'11 settembre 2001 alle torri gemelle di New York. Un attacco al cuore non solo degli Stati Uniti, Paese alleato e amico, ma di tutto il mondo civile. Un pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime, un messaggio di solidarietà a tutto il popolo americano. L'11 settembre un monito perenne in favore della pace, della democrazia e della libertà", ha scritto su X il ministro degli Esteri e vice premier Antonio Tajani. "A 24 anni dal feroce attentato terroristico dell'11 settembre 2001, rivolgiamo un commosso pensiero alle vittime innocenti, ai loro familiari e a tutto il popolo degli Stati Uniti, cui rinnoviamo la nostra vicinanza nel segno della storica e profonda amicizia che lega i nostri Paesi. Quella barbara aggressione resta, ancora oggi, una ferita indelebile e un monito che ci spinge, con sempre maggior vigore, a proteggere la cornice di valori di libertà, democrazia e pacifica convivenza tra i popoli", il post sui social del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "Nell'onorare la memoria delle vittime, rinnoviamo il nostro impegno nella lotta al fondamentalismo e a ogni forma di terrorismo, nella consapevolezza che il dovere delle istituzioni è quello di continuare a difendere la sicurezza dei nostri cittadini", conclude Piantedosi. "L'11 settembre non è solo una data, ma una ferita nella storia dell'umanità. È memoria di vite spezzate, del dolore dei familiari, del coraggio di chi soccorse e della forza di chi seppe rialzarsi. A ventiquattro anni da quella tragedia, rinnoviamo il nostro impegno comune a difendere i valori democratici contro ogni forma di terrorismo", scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "L'11 settembre ci ricorda come, di fronte alla violenza, il popolo degli Stati Uniti e l'Occidente si siano uniti attorno ai valori fondamentali della libertà, della giustizia e della solidarietà. Valori che ci siamo impegnati a rispettare e difendere sempre. In questa giornata ricordiamo le vittime degli attentati e la sofferenza delle loro famiglie. Rinnoviamo l'amicizia che lega i nostri popoli e il nostro impegno a difendere quei principi che uniscono le comunità e le nazioni, oggi come allora, di fronte a qualsiasi forma di violenza, terrorismo e oppressione", dichiara il ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.

