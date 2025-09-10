UFFICIALE, Serie B – Tutti gli arbitri e le sestine della 3^ giornata

L’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e delle relative sestine arbitrali che dirigeranno le gare di Serie B relative alla terza giornata del torneo:
AVELLINO – MONZA Venerdì 12/09 h. 20.30
PEZZUTO
VOTTA – GIUGGIOLI
IV: URSINI
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO PARTENIO – ADRIANO LOMBARDI)
AVAR: DEL GIOVANE (ON-SITE STADIO PARTENIO – ADRIANO LOMBARDI)
JUVE STABIA – REGGIANA h. 15:00
PERRI
PRETI – ZANELLATI
IV: CREZZINI
VAR: PRONTERA
AVAR: SANTORO
MODENA – BARI h. 15:00
CALZAVARA
MORO – BIANCHINI
IV: MARINELLI
VAR: MARESCA
AVAR: MAGGIONI
PADOVA – FROSINONE h. 15:00
DI MARCO
BARONE – RINALDI
IV: SACCHI
VAR: BARONI (ON-SITE STADIO EUGANEO)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO EUGANEO)
PESCARA – VENEZIA h. 15.00
DIONISI
RICCI – SCARPA
IV: D’EUSANIO
VAR: GHERSINI (ONSITE STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA)
AVAR: DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA)
CATANZARO – CARRARESE h. 17:15
FERRIERI CAPUTI
ZINGARELLI – ZEZZA
IV: ANGELILLO
VAR: CAMPLONE
AVAR: MARINI
SAMPDORIA – CESENA h 19.30
MARIANI
VECCHI – GALIMBERTI
IV: GANDINO
VAR: PAIRETTO
AVAR: GUALTIERI
VIRTUS ENTELLA – MANTOVA Domenica 14/09 h. 15.00
ALLEGRETTA
CAPALDO – NIEDDA
IV: SOZZA
VAR: GIUA (ON-SITE STADIO ENRICO SANNAZZARI)
AVAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO ENRICO SANNAZZARI)
SÜDTIROL – PALERMO Domenica 14/09 h. 17:15
LA PENNA
PASSERI – SANTAROSSA
IV: GIANQUINTO
VAR: DOVERI
AVAR: COSSO
EMPOLI – SPEZIA Domenica 14/09 h. 19:30
FELICIANI
LAUDATO – PONTANI
IV: GALIPÒ
VAR: SERRA
AVAR: MARESCA