UFFICIALE, Serie B – Tutti gli arbitri e le sestine della 3^ giornata

By Gabriella Calabrese
L’AIA ha comunicato i nomi degli arbitri e delle relative sestine arbitrali che dirigeranno le gare di Serie B relative alla terza giornata del torneo:

 

AVELLINO – MONZA Venerdì 12/09 h. 20.30

PEZZUTO

VOTTA – GIUGGIOLI

IV: URSINI

VAR: NASCA (ON-SITE STADIO PARTENIO – ADRIANO LOMBARDI)

AVAR: DEL GIOVANE (ON-SITE STADIO PARTENIO – ADRIANO LOMBARDI)

 

JUVE STABIA – REGGIANA h. 15:00

PERRI

PRETI – ZANELLATI

IV: CREZZINI

VAR: PRONTERA

AVAR: SANTORO

 

MODENA – BARI h. 15:00

CALZAVARA

MORO – BIANCHINI

IV: MARINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: MAGGIONI

 

PADOVA – FROSINONE h. 15:00

DI MARCO

BARONE – RINALDI

IV: SACCHI

VAR: BARONI (ON-SITE STADIO EUGANEO)

AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO EUGANEO)

 

PESCARA – VENEZIA h. 15.00

DIONISI

RICCI – SCARPA

IV: D’EUSANIO

VAR: GHERSINI (ONSITE STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA)

AVAR: DI VUOLO (ONSITE STADIO ADRIATICO – GIOVANNI CORNACCHIA)

 

CATANZARO – CARRARESE h. 17:15

FERRIERI CAPUTI

ZINGARELLI – ZEZZA

IV: ANGELILLO

VAR: CAMPLONE

AVAR: MARINI

 

SAMPDORIA – CESENA h 19.30

MARIANI

VECCHI – GALIMBERTI

IV: GANDINO

VAR: PAIRETTO

AVAR: GUALTIERI

 

VIRTUS ENTELLA – MANTOVA Domenica 14/09 h. 15.00

ALLEGRETTA

CAPALDO – NIEDDA

IV: SOZZA

VAR: GIUA (ON-SITE STADIO ENRICO SANNAZZARI)

AVAR: GARIGLIO (ON-SITE STADIO ENRICO SANNAZZARI)

 

SÜDTIROL – PALERMO Domenica 14/09 h. 17:15

LA PENNA

PASSERI – SANTAROSSA

IV: GIANQUINTO

VAR: DOVERI

AVAR: COSSO

 

EMPOLI – SPEZIA Domenica 14/09 h. 19:30

FELICIANI

LAUDATO – PONTANI

IV: GALIPÒ

VAR: SERRA

AVAR: MARESCA

