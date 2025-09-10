Adnkronos News

Ue, Tosi (Fi): “Serve Europa più unita e un governo europeo eletto dai cittadini”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – "È importante avere un’Europa più unita e veloce, ma con un governo europeo eletto direttamente dai cittadini", ha dichiarato Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, intervenendo in collegamento da Strasburgo a durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmessa da Adnkronos. "Oggi votiamo i parlamentari europei, ma poi è la Presidenza a decidere. L’ideale sarebbe un modello confederale, sul modello degli Stati Uniti, con un Parlamento e un Governo europeo eletti dai cittadini", ha aggiunto. Tosi ha poi espresso due perplessità sul Mercosur: "Se non ci sono garanzie chiare sui percorsi produttivi e sui prodotti importati dal Sud America, si rischia di creare una nostra ‘creatura’ enormemente normata ma poco sostenibile. È fondamentale che anche i prodotti importati siano controllati e rispettino standard chiari". L’europarlamentare ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema dell’auto elettrica e dell’industria automotive europea: "Bisogna stare attenti a non danneggiare il settore e mantenere una prospettiva economica sostenibile, senza uscire dal mercato e senza favorire indirettamente la Cina".  —internazionale/[email protected] (Web Info)

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Ue, Fidanza (Ecr-FdI): “Tentativo di von der Leyen di ricompattare maggioranza…

Adnkronos News

Claudia Mori scrive alla Rai: “Vi interessa il ritorno di Celentano?”

Adnkronos News

Ue, Corazza: “Von der Leyen dice siamo in guerra, ora serve essere…

Adnkronos News

Ue, Marino (Avs): “von der Leyen parla di pace ma agisce da potenza che vuole…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.