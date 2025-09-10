NewsIn EvidenzaNapoli

Santacroce: “Il Napoli non ha più la “coperta corta”!”

By Giovanni Esposito
0

Radio TV Serie A ha intervistato Fabiano Santacroce. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Factory della Comunicazione

Il Napoli ha operato molto bene, di certo l’anno scorso uno dei problemi magari che hanno avuto è l’avere “la coperta corta” in tanti reparti. Quindi ha finito l’anno con tante assenze e cambiando modulo più volte per riuscire a sopperire a queste assenze.

Quest’anno ha fatto una grande squadra, non ci sono dei titolari perché ci sono dei giocatori molto forti nei cambi che si può permettere adesso Conte. La vedo sicuramente tra le favorite perché ha dimostrato già nelle prime partite di avere una compattezza di livello alto. Si è già visto nelle prime partite, McTominay è un giocatore veramente incontenibile che riesce a fare sia la fase offensiva che quella difensiva in maniera pazzesca”.

Potrebbe piacerti anche
News

Sabatini: “Rimpianto Napoli per Kean? Ecco cosa penso”

News

Krol: “Napoli non è Bologna, ma Beukema può crescere perché ha grande…

News

Repice: “I grandi allenatori fanno la differenza in Serie A. Occhio al…

Senza categoria

Graziani: “Sarà difficile vedere Hojlund e Lucca insieme perché…”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.