Ritorna “Chi l’ha visto?”, stasera il mistero della donna di Chivasso

(Adnkronos) – "Chi l'ha visto?" e Federica Sciarelli tornano in onda in diretta, oggi mercoledì 10 settembre alle 21.20 su Rai 3, ripartendo dal caso della misteriosa donna di Chivasso: la Procura ha lanciato un appello tramite i carabinieri per identificare una donna che ha dato molte identità diverse, tutte false.  A seguire, saranno affrontati tutti i casi di scomparsa avvenuti durante l'estate, come quella di un uomo che non ha dato più sue notizie dopo essere entrato in contatto con una giovane donna che si era presentata come una francese che vive a Firenze: è stato attirato in una trappola? E poi gli aggiornamenti su casi ancora irrisolti, come quello di Liliana Resinovich: come mai viene modificata la GoPro di Sebastiano Visintin, il giorno in cui il gip dispone nuove indagini sulla morte di sua moglie? Come sempre verrà data voce a tutt gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.  —[email protected] (Web Info)

