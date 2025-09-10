NewsCalcioIn Evidenza

Repice: “I grandi allenatori fanno la differenza in Serie A. Occhio al Milan”

By Giovanni Esposito
Fracesco Repice, radiocronista di “Tutto il Calcio minuto per minuto”, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue parole.

 

 “Se non si hanno molte informazioni sulle trasferte non è certamente colpa del Napoli. Essendo un “ragazzo di curva” potrei contestare la società, ma il problema risiede nell’intero sistema. Ad esempio, non trovo assolutamente normale disputare la sfida tra Milan e Como a Perth, queste iniziative portano più contro che pro a livello organizzativo. Questo sistema avvantaggia solo alcuni club e innesta una serie di cose negative che si ripercuotono sulle stesse squadre. Serie A? Io vedo il Napoli in avanti e il Milan subito dopo, chi è in panchina fa la differenza. Mondiale? Dobbiamo andarci, Gattuso ce la sta mettendo tutta”.

