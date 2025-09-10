A Radio Napoli Centrale, nel corso di Napoli4ever- L’estate dei Campioni, è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo: “Oggi ci si concentra esclusivamente sulla fase offensiva. Non ci sono più i campioni di una volta, ma il calcio è fatto di cicli e non sempre sbocciano tanti talenti contemporaneamente. Ad esempio, nella formazione schierata dall’Italia nessuno avrebbe preso parte a Spagna ’82. L’allenatore non può fare miracoli. Napoli? Mi aveva colpito parecchio la prestazione a Reggio Emilia. La sfida interna con il Cagliari mi ha convinto meno. Siamo ancora all’inizio e sono molto curioso di vedere come Conte procederà all’assemblaggio di tutti gli elementi a disposizione. La prossima gara con la Fiorentina sarà durissima. Hojlund? E’ un giocatore diverso da Lucca e Lukaku, ha tutte le caratteristiche per fare bene. Secondo me Conte gli chiederà un lavoro alla Lukaku sperando non si tratti di un giocatore in involuzione. Meister? L’attaccante del Pisa è un ottimo giocatore, vediamo come andrà questa stagione”.

Factory della Comunicazione