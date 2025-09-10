Napoli: Conte è preoccupato per la gara di sabato, ecco perchè
Ora, uno contro l’altro. L’Italia li unisce, Fiorentina-Napoli e il campionato dividono. Kean e Politano, sabato tornano rivali, nel solco profondo di una sfida che già può emettere i primi verdetti in questo avvio di stagione.
Kean avrebbe anche potuto indossare la maglia azzurra, ma Commisso l’ha rinnovato ed è riuscita ad alzare la clausola rescissoria da 52 a 62 milioni di euro. Diciamolo, potrebbe essere un affarone. Più o meno lo stesso destino dell’esterno azzurro: che pure è pronto ad annunciare il prolungamento fino al 2028.
Conte è preoccupato: sa bene che trovare un attaccante così in forma come Moise Kean, peraltro in un giorno senza Rrahmani, può creare più di una preoccupazione.
fonte ilmattino