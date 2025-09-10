Napoli: Conte è preoccupato per la gara di sabato, ecco perchè

L’Italia li unisce, Fiorentina-Napoli e il campionato dividono

Ora, uno contro l’altro . L’Italia li unisce, Fiorentina-Napoli e il campionato dividono . Kean e Politano, sabato tornano rivali, nel solco profondo di una sfida che già può emettere i primi verdetti in questo avvio di stagione.

Ora, uno contro l’altro . L’Italia li unisce, Fiorentina-Napoli e il campionato dividono . Kean e Politano, sabato tornano rivali, nel solco profondo di una sfida che già può emettere i primi verdetti in questo avvio di stagione.