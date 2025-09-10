Maltempo, Roma: sulla Cristoforo Colombo autobus allagato fa ‘surf’ in strada

(Adnkronos) – Dopo il violento nubifragio che ha colpito nella notte la Capitale, molte strade di Roma sono ancora sommerse: in alcuni filmati che girano sul web si vede uno degli autobus costretto a 'surfare' per le vie della città. Nel video, girato a bordo di un autobus lungo il tratto urbano di via Cristoforo Colombo all'altezza della Garbatella, si vede il mezzo dell'Atac che si fa largo in strada causando delle onde. In un altra clip, girata da una passeggera, si vede il pavimento bagnato dall'acqua imbarcata dal mezzo mentre è in movimento. —[email protected] (Web Info)

