L’onda azzurra travolge la città, ogni giorno, a tutte le ore, in migliaia indossano le maglie dei Campioni

È una piacevole onda azzurra che invade, quasi travolge, la città. Tutti i giorni e a tutte le ore. «Due anni fa, dopo il terzo scudetto, qui c’era la fila ma il numero degli stranieri che volevano acquistare una maglia del Napoli, quella azzurra o le altre, non era impressionante come ora.

È stato l’effetto di quella foto», spiegano nel Fan Shop di via Chiaia, dove le più richieste sono quelle di De Bruyne e McTominay, in attesa dell’esplosione di Hojlund, oltre ai cimeli di Maradona che non passano mai di moda. Fonte: Il Mattino