NewsCalcioRassegna Stampa

L’onda azzurra travolge la città, ogni giorno, a tutte le ore, in migliaia indossano le maglie dei Campioni

Venduto il 50 per cento in più rispetto ai primi tre mesi del 2024

By Giuseppe Sacco
0
La maglia di De Bruyne tra le più vendute

Factory della Comunicazione

È una piacevole onda azzurra che invade, quasi travolge, la città. Tutti i giorni e a tutte le ore. «Due anni fa, dopo il terzo scudetto, qui c’era la fila ma il numero degli stranieri che volevano acquistare una maglia del Napoli, quella azzurra o le altre, non era impressionante come ora.

È stato l’effetto di quella foto», spiegano nel Fan Shop di via Chiaia, dove le più richieste sono quelle di De Bruyne e McTominay, in attesa dell’esplosione di Hojlund, oltre ai cimeli di Maradona che non passano mai di moda.  Fonte: Il Mattino

 

Potrebbe piacerti anche
News

La sua ultima volta italiana di Rasmus risale al 4 giugno 2023…con gol!

X

Ecco le condizioni di Gudmundsson in vista della trasferta di Napoli

News

CdS Campania “NAPOLUND”. Rasmus di corsa da Conte. Destinazione…

News

Marianucci match-winner in Macedonia: “Orgoglioso di questo gruppo. Un messaggio a…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.