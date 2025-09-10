NewsCalcioRassegna Stampa

La sua ultima volta italiana di Rasmus risale al 4 giugno 2023…con gol!

 Con l’Atalanta contro il Monza: sabato saranno 832 giorni. Il finale: 5-2 per la Dea, Ras segnò il terzo gol e poi filò a Manchester. Giovedì, dicevamo, tornerà in Inghilterra e vivrà una sorta di derby con il City, all’interno di una serata in cui il grande protagonista sarà inevitabilmente De Bruyne, dieci anni da Citizen. Curiosità: l’ultima sfida United-City è andata in scena a Old Trafford il 6 aprile e sia Hojlund sia Kevin l’hanno vissuta dal primo minuto. Da avversari. Prima di tutto, però, il terzo incrocio della carriera con la Viola, dopo i due del campionato 2022-2023: una vittoria e un pareggio il bilancio, zero gol per lui. Numeri a parte, i prossimi saranno i giorni della full immersion: Rasmus, 22 anni, dovrà adeguarsi ai ritmi dei compagni, frenetici e intensi, ma dall’alto della sua struttura e delle sue qualità fisiche dovrebbe assorbire l’impatto con una certa nonchalance. La scuola di Gasp ha di certo migliorato il suo lavoro difensivo sull’uomo e nelle pressioni, e per caratteristiche è un lottatore rapido e veloce, molto bravo nell’attacco alla profondità. Non resta che rompere il muro del gol e cominciare la collezione appena possibile. Il Napoli non chiede altro.  Fonte: CdS

