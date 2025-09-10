Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato a margine del premio “Nereo Rocco”. Le sue parole riportate da Tutttomercatoweb:

Quanto importanti le due vittorie della Nazionale?

“Tanto perché aumentano l’autostima, perché la Nazionale si è un po’ persa negli ultimi tempi, ora si può provare anche ad arrivare primi anche se non sarà facile. Mi è piaciuta di più nella prima gara mentre nella seconda mi ha preoccupato lo squilibrio tattico.

Però si è visto un grande Kean?

Sì, lui è un uragano, con la sua forza si carica la Nazionale sulle spalle anche nei momenti di buio in cui la Nazionale stava soffrendo. Anche nel primo tempo le sue sgroppate e spunti sono stati vitali. E’ cresciuto nella Fiorentina, non dico che faccia reparto da solo perché era con Retegui e i due insieme sono uuna coppia completa. Kean è la forza, Retegui quello che fa le sponde per lui.

La Fiorentina quanto deve temere il Napoli?

Lo deve temere perché è una squadra quadrata, ha solidità difensiva e non ha ceduto nessuno. Kean potrebbe trovarsi di fronte Buongiorno-Beukema, la B&B, che è una ditta di difensori niente male. La Fiorentina è una squadra di grande talento, peccato per l’assenza di Gudmundsson”.