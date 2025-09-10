NewsIn EvidenzaMercato

Krol: “Napoli non è Bologna, ma Beukema può crescere perché ha grande valore”

By Giovanni Esposito
Ruud Krol, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a  Napoli4ever-L’Estate dei Campioni, trasmissione in onda su Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni.

 “Beukema ha esperienza in Serie A e per questo il Napoli lo ha prelevato dal Bologna, può crescere ancora. Forse Conte non lo vede ancora pronto per il suo gioco, a Bologna il tipo di gioco era molto diverso. Lang? Ha tanta qualità, ma ha bisogno di un po’ di tempo per ambientarsi. Mi piacciono molto anche Buongiorno e Rrahmani. Se c’è la qualità si può giocare ovunque. Il Napoli ne ha tanta di qualità, ho seguito tutte le partite e lo vedo in crescita. L’infortunio di Lukaku è stato determinante, Lucca è un giocatore diverso”.

