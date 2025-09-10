Kirk ucciso, il mistero dei tweet sospetti: “Alla Utah University succederà qualcosa di grosso”

(Adnkronos) – Nella vicenda dell'uccisione di Charlie Kirk all'Università dello Utah, spuntano anche dei misteriosi messaggi pubblicati su X ieri, alla vigilia della visita al Campus del giovane attivista conservatore. "Charlie Kirk verrà al mio college domani, spero davvero che qualcuno lo faccia letteralmente evaporare", si leggeva sull'account di @NajraGalvz, poi reso privato e inaccessibile dall'utente. "Diciamo solo che domani succederà qualcosa di grosso", scriveva ancora in un altro messaggio. Prima che l'account fosse reso privato dall'utente, sono stati centinaia i commenti di quanti sono rimasti colpiti e preoccupati dalla misteriosa coincidenza. Tra i tag in risposta a @NajraGalvz, anche quelli alla polizia e all'Fbi. —internazionale/[email protected] (Web Info)

