Iezzo: “Milinkovic-Savic? Sono sicuro che tra poco lo vedremo in campo”

L’ex portiere della SSC Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

“Questa settimana per il Napoli inizia un nuovo step importante, sarà il momento anche dei volti nuovi visti i tanti impegni. Beukema ad esempio sostituirà Rrahmani e saprà confermare quanto di buono ha fatto a Bologna. Saranno settimane importanti per tutti per mettere in difficoltà Conte nella scelta dei titolari, tutti dovranno dimostrare di essere all’altezza.

A Firenze penso che verrà riconfermato Lucca, Conte concede sempre il tempo giusto per l’inserimento dei nuovi anche se poi credo che qualche minuto Hojlund lo vedremo in campo. Però Lucca ha bisogno di fare gol, e speriamo lo trovi già a Firenze.

Lukaku quando è arrivato a Napoli tutti si aspettavano il bomber. Ma per Conte l’attaccante deve fare anche un lavoro con la squadra oltre che fare gol. A Firenze sono curioso di scoprire chi sarà il portiere. Con l’inizio della Champions League vedremo anche Milinkovic-Savic, tra poco sono sicuro che lo vedremo titolare”.