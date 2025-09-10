NewsIn EvidenzaNapoli

Hernanes: “Inter squadra più forte, mentre il Napoli….”

By Giovanni Esposito
0

Alla trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, in onda su Radio CRC,  è intervenuto l’ex giocatore della Juventus e dell’Inter Hernanes. Ecco un estratto del suo intervento,

Factory della Comunicazione

Lotta scudetto? L’Inter è la squadra più forte, il Napoli quella più concreta e la Juventus quella più cinica. Il Napoli se vuole ottenere il meglio dai suoi giocatori non può giocare in quel modo. Il Napoli non può togliere De Bruyne o McTominay, al massimo può togliere Lobotka e lasciare il belga. Sono tre anni che Lobotka regala circonferenza e geometria. Il Napoli può vincere anche così poiché ha grandi qualità, ma da parte degli azzurri non ho visto un bel gioco. Gutierrez? Se il Napoli riesce a dominare la partita tramite il possesso palla e ad arrivare in area di rigore, il giocatore può compensare le mancanze del Napoli. Mi aspetto che l’Inter faccia più la partita rispetto alla Juventus, ma i bianconeri hanno la capacità di essere molto compatti in difesa. Il muro della Juventus ha qualità e gente che può fare male agli attaccanti interisti. Juventus e Inter sono due squadre che hanno fisicità diverse, questo cambierà gli equilibri della partita. Parliamoci chiaro: sarà una bella partita”.

Potrebbe piacerti anche
News

Sommella: “Mazzocchi poteva andare via e guadagnare di più, ma è rimasto”

News

Santacroce: “Il Napoli non ha più la “coperta corta”!”

News

Sabatini: “Rimpianto Napoli per Kean? Ecco cosa penso”

News

Krol: “Napoli non è Bologna, ma Beukema può crescere perché ha grande…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.