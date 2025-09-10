Hernanes: “Inter squadra più forte, mentre il Napoli….”

Alla trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, in onda su Radio CRC, è intervenuto l’ex giocatore della Juventus e dell’Inter Hernanes. Ecco un estratto del suo intervento,

Lotta scudetto? L’Inter è la squadra più forte, il Napoli quella più concreta e la Juventus quella più cinica. Il Napoli se vuole ottenere il meglio dai suoi giocatori non può giocare in quel modo. Il Napoli non può togliere De Bruyne o McTominay, al massimo può togliere Lobotka e lasciare il belga. Sono tre anni che Lobotka regala circonferenza e geometria. Il Napoli può vincere anche così poiché ha grandi qualità, ma da parte degli azzurri non ho visto un bel gioco. Gutierrez? Se il Napoli riesce a dominare la partita tramite il possesso palla e ad arrivare in area di rigore, il giocatore può compensare le mancanze del Napoli. Mi aspetto che l’Inter faccia più la partita rispetto alla Juventus, ma i bianconeri hanno la capacità di essere molto compatti in difesa. Il muro della Juventus ha qualità e gente che può fare male agli attaccanti interisti. Juventus e Inter sono due squadre che hanno fisicità diverse, questo cambierà gli equilibri della partita. Parliamoci chiaro: sarà una bella partita”.