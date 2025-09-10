Graziani: “Sarà difficile vedere Hojlund e Lucca insieme perché…”

L’ex campione del mondo Ciccio Graziani è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

Factory della Comunicazione

“Doppio centravanti in Nazionale? Sono un fautore ma devono essere bravi e complementari. Però se hai due attaccanti che gestiscono l’area di rigore è più facile fare gol. Quando vedo una sola punta o il falso nueve fai più fatica. Io rimproveravo sempre Spalletti perché aveva Kean e Retegui ma non li faceva giocare insieme, invece lavorano molto sotto porta e sono bravi ad interagire tra di loro. A Firenze la logica vuole che giochi ancora Lucca, perché per suo rispetto non puoi far giocare uno come Hojlund che è arrivato da pochi giorni.

Secondo me è difficile vedere Hojlund e Lucca insieme, perché dovresti tenere fuori uno tra De Bruyne e Politano. Ma sinceramente né toglierei uno dei quattro centrocampisti, né Matteo che sta facendo molto bene.

Gattuso Ct della Nazionale? Non andare ai mondiali sarebbe una tragedia per tutto il movimento calcistico italiano. Fortunatamente con Israele abbiamo vinto, grazie anche al loro portiere che ha fatto un po’ di papere. Non oso pensare cosa sarebbe successo se non avessimo vinto quella partita”.