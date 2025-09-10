Fiorentina-Napoli, Hojlund partirà dalla panchina, in attacco ancora Lucca

Sabato il Napoli giocherà la sua terza giornata di campionato in trasferta al Franchi contro la Fiorentina, e per Hojlund sarà panchina. Il Corriere dello Sport scrive: “Gli ultimi due acquisti sono sul pezzo come piace a Conte e come è perfetto che sia considerando che sabato sarà campionato e giovedì 18 settembre una notte di Champions da brividi. A suo tempo. E via a inaugurare la lunga vigilia della sfida con la Fiorentina: Hojlund partirà in panchina alle spalle di Lucca e pronto a piombare sul treno in corsa come un falco. La serata del Franchi, tra l’altro, scandirà un bel po’ di cose significative: la prima convocazione e possibilmente i primi minuti con il Napoli, ma anche il ritorno in Serie A dopo due stagioni in Premier con lo United”.

