Fabio Rossitto ex Napoli: “La Fiorentina con Pioli ha cambiato equilibri, mi aspetto una partita aperta”
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabio Rossitto, allenatore ed ex centrocampista, tra le altre, di Napoli, Fiorentina ed Udinese. Di seguito, un estratto dell’intervista.
Da ex centrocampista, cosa si aspetta da De Bruyne in questa stagione con il Napoli?
“Mi aspetto che faccia la differenza, come ha sempre fatto. È un giocatore che vede cose che gli umani non vedono: i passaggi, certe situazioni di gioco… è fantastico. Può portare esperienza, personalità e conoscenze, ed è uno di quei calciatori che ti fanno venire voglia di guardare le partite.
Lei è stato un doppio ex di Napoli e Fiorentina: che gara si aspetta?
Mi aspetto una partita aperta. La Fiorentina con Pioli ha cambiato equilibri e sta cercando di inserire le sue idee: ha speso energie in coppa e le prime due giornate sono state così così, con due pareggi, ma ha grande potenziale.
Kean è devastante, ogni volta che tocca palla può far gol.
Il Napoli però è oggi difficilissimo da affrontare: è imponente fisicamente, forte mentalmente e ben organizzato. Sarà una gara equilibrata e combattuta”.