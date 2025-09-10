Fabio Rossitto ex Napoli: “La Fiorentina con Pioli ha cambiato equilibri, mi aspetto una partita aperta”

“Mi aspetto che faccia la differenza, come ha sempre fatto. È un giocatore che vede cose che gli umani non vedono: i passaggi, certe situazioni di gioco… è fantastico. Può portare esperienza, personalità e conoscenze, ed è uno di quei calciatori che ti fanno venire voglia di guardare le partite.

Lei è stato un doppio ex di Napoli e Fiorentina: che gara si aspetta?

Mi aspetto una partita aperta. La Fiorentina con Pioli ha cambiato equilibri e sta cercando di inserire le sue idee: ha speso energie in coppa e le prime due giornate sono state così così, con due pareggi, ma ha grande potenziale.

Kean è devastante, ogni volta che tocca palla può far gol.

Il Napoli però è oggi difficilissimo da affrontare: è imponente fisicamente, forte mentalmente e ben organizzato. Sarà una gara equilibrata e combattuta”.