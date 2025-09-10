Fabbroni: “Grandi speranze per Hojlund. De Bruyne? Sempre in campo!”
Mario Fabbroni, giornalista, è intervenuto alla trasmissione “Napoli 4ever-L’estate dei campioni”, in onda su Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue parole.
“Ho grandi speranze per Hojlund, però è arrivato solo ieri. Mi aspetto Lucca in vantaggio per la prossima gara, ma non mi sorprenderebbe vederlo in campo a gara in corso. Elmas? Porterà grande entusiasmo da vero napoletano ritrovato.
Non ci dimentichiamo che Conte dovrà gestire la rosa per più incontri ravvicinati. Bisogna capire a centrocampo che scelte si faranno. A Manchester mi aspetto un match prestigioso, la Fiorentina aprirà la porta ad una super settimana. De Bruyne? Per me giocatori così dovrebbero giocare sempre. Al di là della qualità, giocatori come De Bruyne “spaventano” l’avversario. Poi in vista del derby di cuore che lo coinvolge potrebbe riposare, ma solo se lo chiedesse. Secondo me non è il momento di farne a meno”.