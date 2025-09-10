Ecco le condizioni di Gudmundsson in vista della trasferta di Napoli

Sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore per l’islandese

“Acf Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian. Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazone a carico del legamento perone/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato”, questo il comunicato della Fiorentina circa le condizioni di Gudmundsson. L’islandese si è fatto male con la maglia della propria nazionale nel corso della partita con l’Azerbaigian. In forte dubbio dunque la sua presenza nel match contro il Napoli, in programma sabato sera alle 20.45.