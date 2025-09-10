NewsCalcioIn Evidenza

Comotto: “Il Napoli parte un passo avanti all’Inter, ecco perchè”

By Emanuele Arinelli
0

L’allenatore Gianluca Comotto è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb: 

 

Factory della Comunicazione

“Chi si opporrà a sinistra su Dodò?

Se conosco Conte proverà a spingere da quel lato per tenere basso il terzino brasiliano della Fiorentina. Sicuramente Pioli ha optato per la difesa a tre per esaltare le caratteristiche di Gosens e Dodò, però secondo me possono anche giocare come terzini a tutta fascia.

Poi c’è da considerare che la Fiorentina ha un’ottima rosa e tante soluzioni a seconda delle esigenze nelle varie partite. Napoli parte un passo avanti all’Inter perché l’anno scorso ha vinto il campionato e durante il mercato si è rinforzata parecchio. Gli azzurri sono i favoriti, anche se quest’anno hai l’impegno della Champions League, ma se il Napoli non vincesse il campionato alla fine dell’anno sicuramente ci sarebbe da recriminare”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Lucca sa benissimo di essere un’alternativa”

News

“Kean sarebbe potuto essere un ottimo sostituto di Lukaku”

News

Fabio Rossitto ex Napoli: “La Fiorentina con Pioli ha cambiato equilibri, mi…

News

Venduto il 50 per cento in più rispetto ai primi tre mesi del 2024, il fatturato vola

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.