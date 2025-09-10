NewsCalcioRassegna Stampa

CdS – Hojlund ed Elmas a lavoro per farsi trovare pronti

Dopo la sosta per le nazionali il Napoli ritorna in campo, sabato contro la Fiorentina e l’altra settimana la prima in Champions, e Hojlund ed Elmas, gli ultimi due arrivi in azzurro sono pronti per mettersi a disposizione di Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Hoj il velocista. L’attaccante volante: una maratona per non saltare anche solo un altro allenamento, dopo il periodo con la Danimarca, e per dare il via alla seconda vita italiana. Un po’ lo stesso iter che aveva seguito lunedì Elmas, impegnato domenica sera con la Macedonia del Nord e il giorno successivo in campo con il Napoli. Sono ottimi segnali, questi: gli ultimi due acquisti sono sul pezzo come piace a Conte e come è perfetto che sia considerando che sabato sarà campionato e giovedì 18 settembre una notte di Champions da brividi. A suo tempo”.

