CdS Campania “NAPOLUND”. Rasmus di corsa da Conte. Destinazione Champions

Hojlund di corsa da Conte Rasmus al lavoro già ieri a 13 ore dalla sfida giocata in Grecia con la nazionale

Il Napoli abbraccia l’attaccante dopo il gol con la Danimarca

Al Franchi partirà dalla panchina

Ottocentosettanta chilometri di calcio, presente e futuro. Lunedì sera Rasmus Hojlund era in campo allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene a giocarsi la qualificazione al Mondiale con la Danimarca contro la Grecia, e ieri pomeriggio era già al centro sportivo di Castel Volturno a onorare il primo allenamento con il Napoli. Rasmus no stop, dal Pireo al litorale Domizio, dal gol con la nazionale con vista sul Mondiale al lavoro con il club in meno di ventiquattro ore: più o meno tredici – più una di fuso – considerando il momento del fischio finale e quello di inizio raduno. Niente pause, nessun permesso e soltanto la voglia di tuffarsi immediatamente nella nuova avventura: l’ha voluta e ieri è andato a prenderla di petto, immergendosi al volo nell’atmosfera della squadra e nella metodologia dell’allenatore. Manna lo ha preso per colmare la voragine creata dall’infortunio di Lukaku insieme con Lucca, ma il tempo utile per cominciare ad assimilare concetti e principi di Conte è piuttosto ristretto: venerdì si parte per Firenze, sabato c’è la Fiorentina e mercoledì, poi, si partirà ancora. Destinazione Champions, città di Manchester, sponda City del fiume Mersey: sarà come tornare a casa dopo una breve vacanza in Italia, ma la realtà è ben diversa. E ieri Hojlund ha già dimostrato di saperlo bene.

Fonte: CdS