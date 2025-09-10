Adnkronos News

Caterina Balivo confessa a La volta buona: “Massacrata di critiche dopo il parto”

Caterina Balivo commossa a 'La volta buona'. La conduttrice televisiva ha ricordato un periodo particolarmente delicato della sua vita: il ritorno al lavoro dopo la nascita della sua bambina.  Nel corso della puntata di oggi, mercoledì 10 settembre, si è discusso del tema della maternità nel mondo dello spettacolo, in particolare delle critiche rivolte alle mamme vip. Come il caso di Chiara Giallonardo, criticata per essere diventata mamma a 46 anni.  Durante la trasmissione, Balivo ha rivisto il momento in cui ha annunciato la sua gravidanza: "Ricordo ancora quando tornai a lavorare dopo un mese e mezzo: fui massacrata di critiche. Tante donne mi chiedevano perchè fossi già tornata in televisione, dicendomi che sarei dovuta rimanere a casa a crescere mia figlia".   Con la voce rotta dall'emozione, la padrona di casa ha espresso tutta la sua amarezza per quelle reazioni, sottolineando quanto siano ancora oggi dolorose: "Le critiche fanno male anche a distanza di tempo, perché ogni donna sceglie cosa fare con il proprio corpo e con la propria figlia". —[email protected] (Web Info)

