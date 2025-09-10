NewsCalcioRassegna Stampa

Biglietti Fiorentina-Napoli, solo oggi sarà comunicata la decisone del Viminale

By Emilia Verde
0

Il Napoli e la Fiorentina si affronteranno sabato al Franchi per la terza giornata di campionato di Serie A, e per la vendita libera dei biglietti per i tifosi napoletani la decisione del Viminale sarà comunicata solo oggi. Il Corriere dello Sport scrive: “Soltanto oggi verrà comunicata la decisione definitiva del Viminale sulla vendita libera dei biglietti per Fiorentina-Napoli. A settantadue ore dalla partita che sabato alle 20.45 vedrà i viola debuttare in un Franchi che sarà ancora a mezzo servizio a causa dei lavori di ristrutturazione, c’è incertezza sulla questione legata all’ordine pubblico e all’affluenza dei tifosi del Napoli. Dopo la riunione del Casms (il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) sono attese novità, tanto per la capienza totale dell’impianto, che in condizioni regolari, per questa stagione, si aggirerà attorno ai ventitrémila posti disponibili, quanto soprattutto per il curvino riservato agli ospiti, che dovrebbe contenere trecento spettatori massimo ma potrebbe essere leggermente ampliato fino a quattrocentocinquanta per la sfida. La vendita dei tagliandi ai tifosi azzurri residenti in Campania dovrebbe invece essere limitata al settore ospiti. In giornata, dopo l’ufficialità della comunicazione, partirà la vendita libera per tutti i settori disponibili”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Fiorentina-Napoli, Hojlund partirà dalla panchina, in attacco ancora Lucca

Calcio

Malfitano: “Noa Lang è un buon giocatore e presto avrà le sue…

News

CdS – Hojlund ed Elmas a lavoro per farsi trovare pronti

News

Hamsik è diventato allenatore, alcuni napoletani come compagni di corso

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.