Addio a Paul Baccaglini, l’ex inviato delle Iene è morto a 41 anni

(Adnkronos) – E' morto ieri mattina a Segrate Paul Baccaglini. La notizia della morte dell'uomo, volto noto per essere stato inviato del programma 'Le Iene', è stata data sui social proprio dall'account del programma. "Martedì mattina è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de 'Le Iene' qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia", si legge nel post. Baccaglini era stato in passato – per cinque mesi, nel 2017- anche presidente della squadra di calcio del Palermo. Secondo quanto riportato da 'Palermo Today', il corpo del giovane è stato trovato dalla compagna ieri nella sua casa di Segrate, a Milano. Secondo le prime informazioni, Baccaglini sarebbe morto per un gesto volontario. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l'autopsia.  —[email protected] (Web Info)

