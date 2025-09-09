Veronika-Lucia Ocone vende ‘Guerrierò’, l’irriverente campagna di Famiglie Sma

(Adnkronos) – "Telespettatrice, amica generosa e amica tirchia, che cosa ti va a proporre oggi la tua amica Veronika? Un'offerta nuova, che non può mancare nelle tue case. Dice che è? Guerrierò, tutto coraggiosene cotto a legna", "se lo stringi forte te ricarica i chakra e lo spazzolino". "Questi non sono bambini, ma angeli speciali su ruote". Torna sugli schermi l'improbabile venditrice interpretata dalla comica Lucia Ocone, ma stavolta non è per rifilare un 'pacco' dei suoi. E' per una buona causa. In total look color fucsia per l'occasione, nella sua ultima televendita propone un affare imperdibile: "E' Guerrierò, tutto Made in famiglie Sma", urla, e accanto a lei si materializza un bambino che dalla sua sedia a rotelle la guarda come fosse una matta. E' 'on air' la nuova irriverente campagna dell'associazione Famiglie Sma. Il messaggio? "Ci chiamano eroi, mitici, speciali. Ma siamo persone vere con bisogni concreti. E il pietismo non è fra questi. Quindi non chiamarci guerrieri, ma aiutaci a combattere" l'atrofia muscolare spinale. La campagna usa l'arma dell'ironia, nel solco di quella che è ormai una tradizione per l'associazione che in passato ha arruolato anche Checco Zalone per far arrivare al cuore delle persone i suoi appelli. Quest'anno tocca alla folle televendita di Veronika 'Per il numero verde Stella che non vuole eroi'. Una carrellata di 'proposte business' dissacranti che ha l'obiettivo di far riflettere, fra una risata e l'altra, oltre a chiedere un sostegno concreto per combattere questa malattia genetica rara che ogni anno colpisce in Italia circa 40-50 bambini, e per potenziare il servizio di assistenza che risponde a domande mediche, normative e legali. Fino al 20 settembre, spiega Famiglie Sma presentando il video, sarà attivo il numero solidale 45585. Intanto lo show di Veronika va avanti. La venditrice spiega tutti i possibili usi di Guerrierò: "Pratico fermaporta" per far asciugare i pavimenti in un attimo, e se si vuole fare una bella passeggiata in centro ("See lallero, e quando lo trovo parcheggio?") c'è il "particolare brevetto che ti diventa parcheggio libero" e mostra il pass per le persone con disabilità. In un crescendo di ironia arriva l'ultima 'offertona': siccome Veronika si sente "proprio generosa", alle ultime 10 telefonate mette in omaggio anche "il Cd 'Ammazza che forza che c'hanno', il kit 'Senso di colpa express'", e pure un "Guerrierò 'vintage'". Segue l'appello finale: "Daje, manda 'sto Sms al numero in sovrimpressione. E dona, daje un po'". —[email protected] (Web Info)

