UNDER 21| Gli Azzurrini sfidano la Macedonia: le scelte di Baldini

Dopo aver avuto ragione del Montenegro per 2-1 nella sfida d’esordio, per le qualificazioni ad Euro 2027, del girone E, la Nazionale Under 21 sfiderà questo pomeriggio la Macedonia del Nord.

A Bitola, sede della partita, Silvio Baldini va a caccia di continuità. Il CT potrebbe confermare Marianucci al centro della difesa del suo 4-3-3. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport. La sfida si potrà seguire su Rai 2 e in streaming su Rai Play a partire dalle 18:15

 

 

