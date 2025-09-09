UNDER 21| Gli Azzurrini sfidano la Macedonia: le scelte di Baldini
Dopo aver avuto ragione del Montenegro per 2-1 nella sfida d’esordio, per le qualificazioni ad Euro 2027, del girone E, la Nazionale Under 21 sfiderà questo pomeriggio la Macedonia del Nord.
A Bitola, sede della partita, Silvio Baldini va a caccia di continuità. Il CT potrebbe confermare Marianucci al centro della difesa del suo 4-3-3. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport. La sfida si potrà seguire su Rai 2 e in streaming su Rai Play a partire dalle 18:15