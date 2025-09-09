ULTIM’ORA – Fiorentina-Napoli: filtra ottimismo per il settore ospiti ai tifosi azzurri! Aumenta leggermente la capienza

Come ormai noto, la giornata di domani sarà quella decisiva per ratificare l’apertura del settore ospiti dello stadio Artemio Franchi ai tifosi del Napoli in vista della sfida alla Fiorentina prevista per la serata di sabato. Stando a quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, si va verso un’apertura totale per i sostenitori partenopei, compresi i residenti in Campania.
Questo il post su X, ripreso dal portale TuttoNapoli: “Domani mattina la decisione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per #FiorentinaNapoli: nessuna restrizione per i residenti in Campania. Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri. Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l’ingresso in altre zone dello stadio”.