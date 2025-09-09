Soccer Football - Serie A - Napoli v Fiorentina - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - May 7, 2023 Napoli fans celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca La festa dei tifosi napoletani per lo scudetto allo stadio Maradona domenica scorsa. L’intera città è stata invasa dall’euforia a motivo del successo sportivo Reuters
ULTIM’ORA – Fiorentina-Napoli: filtra ottimismo per il settore ospiti ai tifosi azzurri! Aumenta leggermente la capienza

By Riccardo Cerino
Come ormai noto, la giornata di domani sarà quella decisiva per ratificare l’apertura del settore ospiti dello stadio Artemio Franchi ai tifosi del Napoli in vista della sfida alla Fiorentina prevista per la serata di sabato. Stando a quanto riportato dal giornalista Marco Giordano, si va verso un’apertura totale per i sostenitori partenopei, compresi i residenti in Campania.

Questo il post su X, ripreso dal portale TuttoNapoli: “Domani mattina la decisione dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive per #FiorentinaNapoli: nessuna restrizione per i residenti in Campania. Solo, però, un piccolo allargamento del settore ospite: da 340 a 420 i posti disponibili per i supporter azzurri. Inutile provare ad acquistare la fidelity card della Fiorentina: previsti controlli incrociati per non consentire l’ingresso in altre zone dello stadio”. 

