ULTIM’ORA – Biglietti Fiorentina-Napoli: arriverà domani la decisione del Viminale!

A quattro giorni dalla sfida dell’Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli, in programma sabato alle 20.45, non sono ancora pervenute indicazioni sulla vendita libera dei biglietti. Stando al portale TuttoNapoli, che riprende i colleghi di Firenzeviola.it, nella giornata di domani sarà resa nota la decisione definitiva del Viminale in tal senso.

In seguito alla riunione del Casms, sono i tifosi a non aver sottoscritto l’abbonamento ad attendere di sapere se la vendita dei tagliandi per assistere alla sfida sarà libera oppure soggetta a restrizioni per motivi di ordine pubblico. Lo stesso auspicano i numerosi sostenitori partenopei pronti a seguire la squadra nella difficile trasferta toscana.