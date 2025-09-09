UFFICIALE – Infotunio Gudmundsson, la nota della Fiorentina con il responso! Da valutare per il Napoli

Nel corso della sosta per gli impegni delle Nazionali, Albert Gudmundsson ha subìto un infortunio con l’Islanda che lo ha costretto a far rientro anticipato a Firenze. I viola, attesi dalla sfida interna al Napoli in programma sabato prossimo, hanno diffuso nelle scorse ore il bollettino medico relativo alle condizioni dell’ex Genoa.

Questo quanto si legge su acffiorentina.com: “ACF Fiorentina comunica che nella tarda serata di ieri il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinico/strumentali a seguito del trauma contusivo/distorsivo occorso nella serata di sabato, nel corso della partita Islanda-Azerbaigian.

Gli esami svolti hanno evidenziato una sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare eventuali disponibilità per la gara di sabato“.

L’attaccante islandese sarà quindi valutato quotidianamente in vista di una probabile presenza fra i convocati per il match fra le squadre di Pioli e Conte.