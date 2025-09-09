NewsCalcioNapoli

SSCN – Castel Volturno inizia a riempirsi verso il match alla Fiorentina! Primo allenamento per Hojlund

By Riccardo Cerino
Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista del prossimo match di campionato contro la Fiorentina, sabato alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi. De Bruyne, Hojlund, Lang, Lobotka e Olivera sono rientrati dagli impegni con le nazionali. Nella seduta pomeridiana la squadra si è divisa in due gruppi: coloro che sono rientrati dalle competizioni internazionali hanno svolto una sessione di recupero ed esercizi basati sulla forza. Lavoro di forza e parte tecnica per il resto del gruppo.

Primo allenamento in maglia azzurra per Rasmus Hojlund

 

Fonte: sscnapoli.it

