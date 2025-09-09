CalcioNapoliNews

Sosta di lavoro per Lucca, a Firenze potrebbe toccare di nuovo a lui

By Gabriella Calabrese
Per molti a Firenze ci sarà l’esordio del nuovo arrivato Hojlund, ma di solito Conte, prima di lanciare un calciatore nella mischia preferisce lavorarci un po’, per cui potrebbe toccare nuovamente a Lucca il suolo di prima punta al Franchi. A tal proposito il Corriere dello Sport scrive: Lorenzo ha trascorso la sosta al lavoro a Castel Volturno, insistendo sui principi che manda giù a memoria già da metà luglio, mentre Hojlund è atteso oggi per la prima assoluta al centro sportivo dopo la doppia con la Danimarca. Il più nuovo tra i nuovi. Forse è presto, magari anche prestissimo per ipotizzare una formazione verso la Fiorentina, ma l’idea che sarà ancora Lucca a recitare da totem in attacco non è poi così campata in aria. E sai com’è, dopo la salita c’è spesso una discesa”.

