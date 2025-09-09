Serie A, i bookmaker scommettono sugli esoneri: Juric e Di Francesco sotto osservazione

Dopo le prime due giornate di campionato nessuna panchina è saltata e la sosta non ha portato cambi, fatto non così scontato in Serie A. Ma secondo i bookmaker la situazione potrebbe presto cambiare.

Factory della Comunicazione

Il nome più caldo è quello di Ivan Juric: l’allenatore, partito con due pareggi sulla panchina dell’Atalanta, rischia già molto nel prossimo match contro il Lecce. La sua quota esonero è infatti tra le più basse: 1.75 su NetBet, 2.00 su Eurobet e 2.25 su Sisal.

Occhi puntati anche su Eusebio Di Francesco, reduce da due retrocessioni consecutive con Frosinone e Venezia, e ora chiamato a invertire la rotta. Più tranquille, almeno per ora, le posizioni di Gilardino, Grosso, Pisacane e Zanetti, tutti con quote superiori a 2.25.

Fonte: Gazzetta dello Sport