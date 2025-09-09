“Questa nazionale resta non si evolve, resta arretrata”

“L’Italia dovrebbe essere tra le prime 10 nazionali al mondo, non è possibile fare brutte figure. Spesso è colpa della cecità e dell’arretratezza della società. Questa nazione non si evolve per molti aspetti e resta inevitabilmente indietro. Questa condizione investe ogni zona e ogni parte dello stivale, siamo una popolazione che invecchia velocemente ed è un miracolo che si continui sportivamente ad avere qualche gioia.

Beukema-Buongiorno? Devono obbligatoriamente fare bene, una delle coppie più desiderate non può non essere una garanzia”.