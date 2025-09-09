Politano: “Le partite non finiscono mai, devi essere concentrato e non permettere all’avversario di rientrare”

L’attaccante del Napoli Matteo Politano in gol contro l’Israele ha parlato a Sportmediaset alla fine della partita. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

“L’approccio non era facile in un clima così, sapevamo che potevamo rischiare sulle ripartenza e ne abbiamo concesse troppe. Ci siamo ripresi alla grande ma quattro gol non si possono prendere: c’è tempo per lavorare.

L’assist di Retegui?

Lui e Kean sono fondamentali, hanno fatto una grandissima partita e hanno dato una mano in fase difensiva. Mateo è stato bravissimo a tenere il pallone su cui sono arrivato a rimorchio per segnare. Sul 2-4 dovevamo essere più cattivi e difendere meglio, invece gli abbiamo concesso di tornare sotto. Abbiamo cercato di riproporre fare ciò che avevamo fatto venerdì, forse si è sentita un po’ di stanchezza. La lezione che ci portiamo dietro? Le partite non finiscono mai, devi essere concentrato e non permettere all’avversario di rientrare”.