NewsCalcioIn Evidenza

Politano: “Le partite non finiscono mai, devi essere concentrato e non permettere all’avversario di rientrare”

By Emanuele Arinelli
0

L’attaccante del Napoli Matteo Politano in gol contro l’Israele ha parlato a Sportmediaset alla fine della partita. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb:

 

Factory della Comunicazione

L’approccio non era facile in un clima così, sapevamo che potevamo rischiare sulle ripartenza e ne abbiamo concesse troppe. Ci siamo ripresi alla grande ma quattro gol non si possono prendere: c’è tempo per lavorare.

 

 

L’assist di Retegui? 

Lui e Kean sono fondamentali, hanno fatto una grandissima partita e hanno dato una mano in fase difensiva. Mateo è stato bravissimo a tenere il pallone su cui sono arrivato a rimorchio per segnare. Sul 2-4 dovevamo essere più cattivi e difendere meglio, invece gli abbiamo concesso di tornare sotto. Abbiamo cercato di riproporre fare ciò che avevamo fatto venerdì, forse si è sentita un po’ di stanchezza. La lezione che ci portiamo dietro? Le partite non finiscono mai, devi essere concentrato e non permettere all’avversario di rientrare”.

Potrebbe piacerti anche
News

“Gli attaccanti di razza sono tutti un po’ egoisti”

News

“Dare fiducia a Lucca potrebbe aiutarlo ad accelerare il suo processo di…

News

“Per me è un grande colpo, fidatevi”

Calcio

“Se avessimo pareggiato la partita, sarebbe stato quasi un disastro”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.